«Варфоломею — анафема». В Киеве сторонники УПЦ МП протестовали против приезда Вселенского патриарха
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ecumenical Patriarchate / Flickr
Под Верховной Радой верующие Украинской православной церкви Московского патриархата протестовали против визита в Киев Вселенского патриарха Варфоломея, который прибыл в Украину накануне.
Об этом сообщает «Громадське».
Протесты начались еще накануне в Борисполе, куда прибыл самолет с Варфоломеем. Участники держали в руках плакаты с изображением главы УПЦ МП Онуфрия, которого они считают единственным руководителем Украинской православной Церкви.
Возле Верховной Рады верующие собирались утром 21 августа с плакатами с Онуфрием и надписями на русском, украинском, английском и старославянском. За порядком на акции следило много полицейских. В самом мероприятии участвовали около полутора тысяч человек. Акция прошла мирно и без столкновений. Около трех часов дня участники митинга начали расходиться.
- О том, что Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину к тридцатой годовщине ее независимости, стало известно в ноябре прошлого года.
- В 2019 году Варфоломей называл важнейшим событием года предоставление автокефалии ПЦУ.
- Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ 5 января 2019 года. Церемония состоялась в Патриаршем соборе Святого Георгия в Стамбуле.