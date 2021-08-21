«Варфоломею — анафема». В Киеве сторонники УПЦ МП протестовали против приезда Вселенского патриарха

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Ecumenical Patriarchate / Flickr

Под Верховной Радой верующие Украинской православной церкви Московского патриархата протестовали против визита в Киев Вселенского патриарха Варфоломея, который прибыл в Украину накануне.

Об этом сообщает «Громадське».

Протесты начались еще накануне в Борисполе, куда прибыл самолет с Варфоломеем. Участники держали в руках плакаты с изображением главы УПЦ МП Онуфрия, которого они считают единственным руководителем Украинской православной Церкви.

Возле Верховной Рады верующие собирались утром 21 августа с плакатами с Онуфрием и надписями на русском, украинском, английском и старославянском. За порядком на акции следило много полицейских. В самом мероприятии участвовали около полутора тысяч человек. Акция прошла мирно и без столкновений. Около трех часов дня участники митинга начали расходиться.