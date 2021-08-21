В Черниговской области разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия

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В Черниговской области обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в облуправлении СБУ.

По предварительным данным, мастерскую в частном доме организовали два жителя Черниговского района, которые переделывали травматическое оружие в боевое и восстанавливали образцы устаревших моделей вооружения.

Как выяснили оперативники, дельцы планировали реализовать готовую продукцию через собственные связи.

Во время обысков правоохранители обнаружили 7 пистолетов Макарова и ТТ, тротиловую шашку, 7 винтовок, более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра, комплектующие к оружию, приборы и инструменты для ремонта и переработки оружия.

Сейчас средства поражения отправили на экспертизу, решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.