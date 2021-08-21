Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса

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International Monetary Fund / Flickr

Индия одобрила для экстренного применения первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Препарат получил название Zydus Cadila. Он разработан в партнерстве с Департаментом биотехнологии и является второй вакциной местного производства, получившей разрешение на экстренное использование в Индии после Covaxin от Bharat Biotech.

Вакцина ZyCoV-D использует часть генетического материала вируса. Он дает «инструкции» в виде ДНК для создания специфического белка, который иммунная система распознает и на который реагирует. В отличие от большинства вакцин COVID-19, для которых требуется две дозы или даже одна доза, ZyCoV-D вводится в трех дозах.

Производителем является компания Cadila Healthcare, которая планирует производить от 100 до 120 миллионов доз ZyCoV-D ежегодно. Согласно его данным, эффективность вакцины после введения двух доз составляет 66,6%.