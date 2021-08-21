«Лучшая оценка нашей работы». Секретарь СНБО Данилов и глава МИД Украины Кулеба отреагировали на санкции России
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- Екатерина Кадакова
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Юлия Вебер / «Бабель»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал санкции, которые против него и еще более 70 украинцев ввела Россия, «лучшим подарком к 30-летию Независимости Украины».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства. Обещаю оправдать «высокое доверие» и сделать еще больше в должности Секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии «русского мира» и его агентов влияния в украинской жизни — как говорят в народе, «чтобы и духу не было», — отметил Данилов и поздравил украинцев с наступающими праздниками.
Также на российские санкции отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который вместе с Даниловым оказался в обновленном списке лиц.
«Хотя обычно министров иностранных дел санкциями стараются не задевать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога. Но здесь им слишком досадило. Россия обещала, что отомстит за «Крымскую платформу». И Россия отомстила мне», — заявил он.
В то же время глава МИД Украины заверил, что Россия не остановит ни его, ни проведение саммита «Крымская платформа».
«Мы прошли сложный и большой путь. «Крымская платформа» будет. И мы идем дальше. Потому что Крым — это Украина», — отметил Кулеба.
- В ноябре 2018 года Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний.
- 4 сентября 2020 года Россия ввела санкции против пятого президента Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и еще 39 политиков.
- В декабре прошлого года правительство РФ расширило санкционный список против Украины, добавив в него спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, экс-главы делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько и ряд нардепов от «Слуги народа».
- 20 августа в перечень лиц, кроме Кулебы и Данилова, попали уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль и другие.