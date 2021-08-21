«Лучшая оценка нашей работы». Секретарь СНБО Данилов и глава МИД Украины Кулеба отреагировали на санкции России

Новости

Юлия Вебер / «Бабель»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал санкции, которые против него и еще более 70 украинцев ввела Россия, «лучшим подарком к 30-летию Независимости Украины».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства. Обещаю оправдать «высокое доверие» и сделать еще больше в должности Секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии «русского мира» и его агентов влияния в украинской жизни — как говорят в народе, «чтобы и духу не было», — отметил Данилов и поздравил украинцев с наступающими праздниками.

Также на российские санкции отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который вместе с Даниловым оказался в обновленном списке лиц.

«Хотя обычно министров иностранных дел санкциями стараются не задевать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога. Но здесь им слишком досадило. Россия обещала, что отомстит за «Крымскую платформу». И Россия отомстила мне», — заявил он.

В то же время глава МИД Украины заверил, что Россия не остановит ни его, ни проведение саммита «Крымская платформа».

«Мы прошли сложный и большой путь. «Крымская платформа» будет. И мы идем дальше. Потому что Крым — это Украина», — отметил Кулеба.