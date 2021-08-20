ЦИК: Провести местные выборы на прифронтовых территориях Донбасса невозможно

Новости

Ковальчук Виктор / УНИАН

Центральная избирательная комиссия заявила о невозможности проведения местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

17 августа ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным военно-гражданским администрациям за выводами о возможности проведения 31 октября первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов.

В ответ от Донецкой и Луганской ВГА поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится, что провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно.

В письмах сообщается о том, что «несмотря на достижение договоренностей по безусловному соблюдению режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, в настоящее время фиксируются обстрелы незаконными вооруженными формированиями фактически по всей линии разграничения и провокации, поэтому власти не могут гарантировать 100-процентную безопасность для жителей во время проведения выборов».

Кроме этого, мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. Также по информации ВГА «с начала года и до сих пор фиксируются прицельные обстрелы населенных пунктов по всей линии разграничения. Противник активно применяет дистанционное минирование, поджоги сухостоя вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов».

В перечень общин, где невозможно провести выборы, входят 10 сельских, поселковых и городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, а также 8 — Северодонецкого и Счастьенских районов Луганской области.