ЦИК: Провести местные выборы на прифронтовых территориях Донбасса невозможно
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ковальчук Виктор / УНИАН
Центральная избирательная комиссия заявила о невозможности проведения местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса из-за ситуации с безопасностью.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
17 августа ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным военно-гражданским администрациям за выводами о возможности проведения 31 октября первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов.
В ответ от Донецкой и Луганской ВГА поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится, что провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно.
В письмах сообщается о том, что «несмотря на достижение договоренностей по безусловному соблюдению режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, в настоящее время фиксируются обстрелы незаконными вооруженными формированиями фактически по всей линии разграничения и провокации, поэтому власти не могут гарантировать 100-процентную безопасность для жителей во время проведения выборов».
Кроме этого, мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. Также по информации ВГА «с начала года и до сих пор фиксируются прицельные обстрелы населенных пунктов по всей линии разграничения. Противник активно применяет дистанционное минирование, поджоги сухостоя вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов».
В перечень общин, где невозможно провести выборы, входят 10 сельских, поселковых и городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, а также 8 — Северодонецкого и Счастьенских районов Луганской области.
- 8 августа 2020 года ЦИК определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.
- В мае 2021 года Шестой апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов на Донбассе.