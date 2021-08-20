Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Что она предусматривает

Новости

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Ранее ее приняли Совет нацбезопасности и обороны, а также Кабинет министров.

Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила пресс-служба главы государства.

Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты.

На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.

Среди приоритетов развития Стратегия определяет:

техническое переоснащение научно-производственной базы;

внедрение новейших технологий;

создание ракетно-космической техники;

создание высокоточных средств поражения;

создание средств радиоэлектронной борьбы;

создание систем противовоздушной обороны;

создание военного судостроения и вертолетостроения.

Открытая часть Стратегии развития ОПК — по этой ссылке.

Стратегию будут реализовывать в три этапа. На первом этапе (2021—2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий.

На третьем этапе (2025-2030 годы) — освоение новых технологий, которые должны снизить объемы импортной продукции в ОПК.

В документе также предусмотрено, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности должно ежегодно публично отчитываться о реализации Стратегии.