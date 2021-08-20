На вершине ледника Гренландии впервые за историю наблюдений пошел дождь

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Summit Camp / Facebook

В наивысшей точке ледяного щита Гренландии, на высоте около 3,2 тысячи метров над уровнем моря, впервые за всю историю наблюдений осадки выпали в виде дождя, а не снега. Об этом сообщает CNN.

Дождь на леднике прошел 14 августа. Он продолжался несколько часов и спровоцировал резкое таяние ледника. Так, 15 августа объем талой воды в семь раз превысил норму для этого времени года. Но уже на следующий день этот показатель вернулся к средним значениям.

Наблюдения за погодой на ледяном щите Гренландии ведутся с 1950 года на станции Summit Camp. Она расположена на наивысшей точке ледника на высоте 3,216 метра над уровнем моря.

«То, что происходит, — это не просто теплое десятилетие или несколько таких в условиях изменяющегося климата. Это беспрецедентно», — рассказал CNN Тед Скамбос из Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо.