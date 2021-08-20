Мэр Запорожья впервые прокомментировал обыски. Заявляет о беспрецедентном давлении, которого не было «даже во времена Януковича»

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Прилепа Александр / УНИАН

Городской голова Запорожья Владимир Буряк впервые прокомментировал обыски, которые накануне прошли в помещениях мэрии и районных администраций. Он заявил о «беспрецедентном давлении» с целью захватить власть.

Соответствующее видеообращение Буряк опубликовал на своей странице в Facebook 20 августа.

«Вчера в Запорожском горисполкоме, райадминистрациях, на коммунальных предприятиях снова принимали гостей в погонах, — рассказал мэр. — За последние полтора года уже сбился со счета по количеству пустых обысков в Запорожье, начиная с атаки на новый терминал аэропорта и заканчивая вчерашними».

Буряк уверен, что правоохранительные органы стали инструментами в руках «нерадивых дельцов».

«Сегодня мэры Украины испытывают на себе беспрецедентное давление, которого не было даже во времена Януковича. Обыски, давление, угрозы. Очень много вопросов вызывает недавняя трагедия с мэром Кривого Рога и так далее. Причин давления на местное самоуправление две: первая — высокие рейтинги мэров и партий, которые они возглавляют, вторая — ресурсы городов», — рассказал он. Буряк подчеркнул, что не виноват в «падении рейтинга центральной власти и ее политической силы».

Буряк отметил, что «группа рейдеров и откровенных преступников» пытается захватить контроль над городом и его ресурсами. О ком именно идет речь — он не уточнил.

«Было давление, затем шантаж, потом переформатирование депутатского большинства в горсовете невидимыми руководителями по такому, знаете, бизнес-принципу, — отметил мэр. — Меня могут запугивать, проводить обыски, угрожать, но город Запорожье Буряк преступникам не отдаст».