Одесса отвергла предложение обладминистрации перенести начало учебного года, чтобы заработать на туристах
- Автор:
- Олег Панфилович
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Alexis Brown / Unsplash
Мэрия Одессы не разрешила перенести начало учебного года ради продления курортного сезона в области.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Образовательный процесс в школах Одессы начнется 1 сентября, в соответствии с разделом III Закона Украины «О среднем образовании», — говорится в сообщении.
Там добавили, что учебный год начинается 1 сентября и длится не менее 175 учебных дней. Согласно Закону, структура и продолжительность учебного года, а также занятий, отдыха между ними и формы организации образовательного процесса определяют педсоветы учебных заведений в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.
- Ранее стало известно, что в Одесской области хотят продлить туристический сезон, чтобы заработать дополнительные деньги в бюджет. В связи с этим начало учебного года предлагают отложить до 20 сентября.
- Перед этим в Украине появились слухи, что начало учебного года с 1 сентября отменено. Министерство образования и науки опровергло эту информацию.