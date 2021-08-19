Одесса отвергла предложение обладминистрации перенести начало учебного года, чтобы заработать на туристах

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Alexis Brown / Unsplash

Мэрия Одессы не разрешила перенести начало учебного года ради продления курортного сезона в области.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Образовательный процесс в школах Одессы начнется 1 сентября, в соответствии с разделом III Закона Украины «О среднем образовании», — говорится в сообщении.

Там добавили, что учебный год начинается 1 сентября и длится не менее 175 учебных дней. Согласно Закону, структура и продолжительность учебного года, а также занятий, отдыха между ними и формы организации образовательного процесса определяют педсоветы учебных заведений в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.