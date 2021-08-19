Колонию в Харьковской области уличили в сбросе сточных вод в местную реку. Убытки оценили в почти полмиллиарда гривен

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В Харьковской области чиновников Темновской исправительной колонии и директора госпредприятия, которое работает при колонии и производит детали для автотранспорта, уличили в загрязнении реки и нанесении 468,5 млн гривен ущерба.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как выяснилось, заместитель начальника колонии, начальник эксплуатационного отдела колонии и директор госпредприятия в течение длительного времени допускали сбросы сточных вод от производства в реку Уду.

Из-за загрязнения воды и прилегающей территории возникла опасность для жизни и здоровья людей.

Сейчас трем должностным лицам сообщили о подозрении в служебной халатности, загрязнении земель и нарушении правил охраны воды, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367, ч 2. ст. 239, ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 5 лет лишения свободы.