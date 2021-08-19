Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны «Крым», который прекращает водоснабжение на полуостров до его деоккупации
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет режим свободной экономической зоны «Крым» и прекращает водоснабжение на полуостров.
Об этом сообщается в карточке этого закона на сайте Верховной Рады.
Отметим, парламент принял закон 1 июля.
Украинская свободная экономическая зона в Крыму действовала с 27 сентября 2014 года и предусматривала, что с бизнеса на территории оккупированного полуострова не взимаются общегосударственные налоги и сборы.
Новым документом, среди прочего, запрещается осуществлять водоснабжение на временно оккупированную территорию «до возобновления на этой территории конституционного строя Украины».
Кроме этого, закон нормирует порядок въезда на оккупированную территорию — граждане Украины имеют право свободно и беспрепятственно въезжать и выезжать из Крыма только через КПВВ с пограничным контролем. Перемещать через админграницу можно только ручную кладь и сопровождаемый багаж — товары под запретом.
Закон вступает в силу через три месяца, на следующий день после его публикации.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова».
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие цивилизованные страны не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.