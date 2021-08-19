Опрос: Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, хотя его рейтинг медленно падает

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Андрей Горб / «Бабель»

За действующего президента Владимира Зеленского сейчас готовы отдать голос 27,2% избирателей. Чем младше группа избирателей, тем больше из них готовы голосовать за действующего президента.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы «Рейтинг».

Так, за Зеленского сейчас готовы голосовать 27,2% избирателей, которые определились с выбором. На второй позиций находится Петр Порошенко — 14,9%, далее — Юрий Бойко с результатом 10,5%, Юлия Тимошенко — 9,7%, Игорь Смешко — 6,6% и другие, которые не набрали более 6%.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа методом телефонного интервью, в нем приняли участие 20 тысяч человек. Ошибка репрезентативности исследования — не более 1%.

Во время предыдущего опроса в поддержку Зеленского высказались 27,7% респондентов. В целом наблюдается незначительное падение поддержки президента, поскольку еще в июне за него хотели проголосовать 27,9% избирателей.