Опрос: Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, хотя его рейтинг медленно падает
- Автор:
- София Телишевская
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Андрей Горб / «Бабель»
За действующего президента Владимира Зеленского сейчас готовы отдать голос 27,2% избирателей. Чем младше группа избирателей, тем больше из них готовы голосовать за действующего президента.
Об этом свидетельствует социологический опрос группы «Рейтинг».
Так, за Зеленского сейчас готовы голосовать 27,2% избирателей, которые определились с выбором. На второй позиций находится Петр Порошенко — 14,9%, далее — Юрий Бойко с результатом 10,5%, Юлия Тимошенко — 9,7%, Игорь Смешко — 6,6% и другие, которые не набрали более 6%.
Опрос проводился с 20 июля по 9 августа методом телефонного интервью, в нем приняли участие 20 тысяч человек. Ошибка репрезентативности исследования — не более 1%.
Во время предыдущего опроса в поддержку Зеленского высказались 27,7% респондентов. В целом наблюдается незначительное падение поддержки президента, поскольку еще в июне за него хотели проголосовать 27,9% избирателей.
- На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента пятого президента Украины, нардепа от «Европейской солидарности» Петра Порошенко — 15,95%. Они вышли во второй тур.
- Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко — 24,45%.