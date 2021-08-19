Нацполиция пришла с обысками в Запорожскую мэрию. Речь идет о присвоении имущества

Новости

Facebook / Владимир Буряк

В Запорожском городском совете, а также в районных администрациях и коммунальных предприятиях в четверг, 19 августа, проходят обыски.

Об этом сообщают местные издания 061 и Depo.

Обыски проводят непосредственно в помещении Запорожского городского совета, в частности в кабинетах мэра Владимира Буряка и его советников, в районных администрациях, коммунальных предприятиях, а также в салоне красоты «Персона», который принадлежит Наталье Зайченко — СМИ называют ее любовницей Буряка.

Обыски проводят Национальная полиция, Управление стратегических расследований и Запорожская областная прокуратура в рамках открытого уголовного производства по статье 191 УК — присвоение, растрата или завладение имущества путем злоупотребления служебным положением.