Нацполиция пришла с обысками в Запорожскую мэрию. Речь идет о присвоении имущества
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / Владимир Буряк
В Запорожском городском совете, а также в районных администрациях и коммунальных предприятиях в четверг, 19 августа, проходят обыски.
Об этом сообщают местные издания 061 и Depo.
Обыски проводят непосредственно в помещении Запорожского городского совета, в частности в кабинетах мэра Владимира Буряка и его советников, в районных администрациях, коммунальных предприятиях, а также в салоне красоты «Персона», который принадлежит Наталье Зайченко — СМИ называют ее любовницей Буряка.
Обыски проводят Национальная полиция, Управление стратегических расследований и Запорожская областная прокуратура в рамках открытого уголовного производства по статье 191 УК — присвоение, растрата или завладение имущества путем злоупотребления служебным положением.
- На местных выборах, которые состоялись осенью 2020 года, Владимир Буряк переизбрался мэром на второй срок, а его партия «Єднання» получила больше всего мест в горсовете.