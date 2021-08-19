В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на пятницу: Грозовые дожди ожидаются на юго-востоке

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Гонтарь Владимир / УНИАН

В пятницу, 20 августа, из-за прохождения атмосферного фронта циклона Luciano в юго-восточной части Украины, а также в Харьковской и Полтавской областях ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу синоптиков, на юге и востоке днем местами возможен град и шквалы 15—20 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение (I уровень опасности).

На остальной территории в Укргидрометцентре осадков не прогнозируют, ветер преимущественно северный, 7—12 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С, в восточных областях — до +31 °С.