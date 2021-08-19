Нацсовет проверит телеканал «Наш» из-за слов бывшего нардепа Бондаренко о «языковом насилии»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / НАШ
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканал «Наш» из-за высказываний экснардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко о «дискриминации русскоязычных».
Об этом говорится в сообщении регулятора от 19 августа.
Проверка пройдет с 6 по 17 сентября. Поводом для нее стало интервью Бондаренко, которое показали 28 июля. Там она заявила: «Большое преступление, что не признают в принципе русскоязычных граждан как граждан, никем. То есть это не народ, не народность, это не меньшинство, это не община, это непонятно кто». [...] Подчеркиваю: не русскоязычные забирали права у украиноязычных граждан, а всегда это было в отношении русскоязычных граждан. То есть всегда ущемляли права только одной большой языковой общины».
В целом в своих высказываниях Бондаренко использовала украинофобскую лексику, рассказывала о «языковом насилии» и «языковой дискриминации». Ведущие ничего не сделали, чтобы прекратить это выступление экс-нардепа.
Нацсовет подчеркивает, что в контексте вооруженной агрессии России подобные высказывания могут оправдывать российскую агрессию и создавать угрозу национальной безопасности.
- В июне 2021 года Нацсовет оштрафовал телеканал «НАШ» на более чем 110 тысяч гривен за распространение российской пропаганды.
- Телеканал «НАШ», согласно открытым данным, принадлежит семье Евгения Мураева. По данным СМИ, юридическое лицо телеканала принадлежит компании «Наша Прага», которой владеет кипрская компания Demosena Investments Ltd. Ее конечным владельцем является отец экс-нардепа — Владимир Мураев.