Нацсовет проверит телеканал «Наш» из-за слов бывшего нардепа Бондаренко о «языковом насилии»

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканал «Наш» из-за высказываний экснардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко о «дискриминации русскоязычных».

Об этом говорится в сообщении регулятора от 19 августа.

Проверка пройдет с 6 по 17 сентября. Поводом для нее стало интервью Бондаренко, которое показали 28 июля. Там она заявила: «Большое преступление, что не признают в принципе русскоязычных граждан как граждан, никем. То есть это не народ, не народность, это не меньшинство, это не община, это непонятно кто». [...] Подчеркиваю: не русскоязычные забирали права у украиноязычных граждан, а всегда это было в отношении русскоязычных граждан. То есть всегда ущемляли права только одной большой языковой общины».

В целом в своих высказываниях Бондаренко использовала украинофобскую лексику, рассказывала о «языковом насилии» и «языковой дискриминации». Ведущие ничего не сделали, чтобы прекратить это выступление экс-нардепа.

Нацсовет подчеркивает, что в контексте вооруженной агрессии России подобные высказывания могут оправдывать российскую агрессию и создавать угрозу национальной безопасности.