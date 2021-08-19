Спасатели нашли в горах Закарпатья четырех детей, которые заблудились накануне
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
На Закарпатье нашли четырех детей, которые накануне ушли в лес собирать чернику и заблудились. Они в лесу провели ночь.
Дети исчезли 18 августа. О том, что их нашли, сообщил 19 августа министр внутренних дел Денис Монастырский и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Дети живы и здоровы, но напуганы. Сейчас их везут в их село Порошково, где передадут полиции.
Детей искала полиция, Нацгвардия, волонтеры, собаки и дроны. Они провели ночь в лесу, где температура опустилась до +9 °С.
- 15 августа спасатели нашли у Говерлы 6-летнего мальчика, который заблудился накануне. Мальчика искали почти сутки и нашли на горе Большая Козьмеска на границе с Закарпатьем — это в двух километрах от места, где его видели в последний раз.