WSJ: Два американских чиновника в Германии пожаловались на «гаванский синдром»
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
В Германии два американских чиновника обратились за медицинской помощью из-за симптомов, характерных для так называемого гаванского синдрома.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских дипломатов.
Чиновники жаловались на тошноту, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонницу и невозможность работать. В каких именно структурах работают эти чиновники — дипломаты не уточнили, но известно, что посольство США в Германии проводит внутреннее расследование.
WSJ отмечает, что это первые случаи «гаванского синдрома», зафиксированные в стране НАТО. При этом подобные инциденты уже фиксировали среди американских служащих в других европейских странах. Среди пострадавших — в основном сотрудники разведки или дипломаты, работающие над связанными с Россией вопросами, такими как кибербезопасность и политическое вмешательство.
- В 2016 году десятки дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головную боль, головокружение, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали странный звук. Вскоре это получило название «гаванский синдром».
- В начале 2019 года о случаях необычных медицинских симптомов у дипломатов в Гаване заявила Канада. У всех пострадавших был звон в ушах, потеря памяти и головокружение. Позже пострадавшие дипломаты выдвинули иск на $28 миллионов.
- В июле 2021 года США начали расследовать возможную атаку России на 24 американских дипломатов в Вене. У них также был «гаванский синдром». Американские спецслужбы проверяют причастность Главного разведывательного управления России к атакам с помощью направленного микроволнового излучения.