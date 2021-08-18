WSJ: Два американских чиновника в Германии пожаловались на «гаванский синдром»

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В Германии два американских чиновника обратились за медицинской помощью из-за симптомов, характерных для так называемого гаванского синдрома.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских дипломатов.

Чиновники жаловались на тошноту, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонницу и невозможность работать. В каких именно структурах работают эти чиновники — дипломаты не уточнили, но известно, что посольство США в Германии проводит внутреннее расследование.

WSJ отмечает, что это первые случаи «гаванского синдрома», зафиксированные в стране НАТО. При этом подобные инциденты уже фиксировали среди американских служащих в других европейских странах. Среди пострадавших — в основном сотрудники разведки или дипломаты, работающие над связанными с Россией вопросами, такими как кибербезопасность и политическое вмешательство.