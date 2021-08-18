Платформа Poly Network предложила работу одному из хакеров, укравших у нее криптовалюты на $600 миллионов
- Автор:
- Олег Панфилович
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Unsplash / Kevin Ku
Платформа децентрализованных финансовых сервисов Poly Network предложила работу хакеру, который украл у нее биткоинов на $600 миллионов.
Об этом пишет Bloomberg.
Poly Network предложила хакеру стать главным советником по безопасности и попросила в дальнейшем помогать в развитии безопасности блокчейна. Также сообщается, что компания предлагала хакеру $500 тысяч как благодарность за найденные уязвимости, однако он якобы отказался.
В компании также заявили, что хакеры уже вернули всю криптовалюту, однако $235 миллионов находятся на специальном счете, доступ к которому есть и у хакера, и у платформы. Чтобы вывести деньги, нужны ключи от обеих сторон. Хакер заявил, что отдаст ключ, когда «все будут готовы».
- Во вторник, 10 августа, платформа децентрализованных финансовых сервисов Poly Network сообщила о хакерской атаке, в результате которой было похищено более $600 миллионов в нескольких криптовалютах.
- 11 августа хакеры вернули $258 миллионов, согласно записям блокчейна и данным криптографической компании Elliptic. Ее соучредитель Том Робинсон предположил, что этот необычный шаг мог быть вызван «головной болью» из-за отмывания такого количества украденной криптовалюты.