Синоптики объявили штормовое предупреждение: Непогода идет в центральные, южные и восточные области

Новости

Tobias Franz / Flickr

В Украине 19 августа в центральных, южных и восточных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15—20 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным синоптиков, также ночью в центре и на юге страны местами пройдут значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

Как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в четверг в большинстве областей будет +22...+27 °С, ночью и утром температура снизится до +10...+16 °С.

Жара пока сохранится на востоке, ожидается +28...+32 °С, в Днепре с районами, в Полтавской, Запорожской и Херсонской областях — до +27...+29 °С.

В Киеве на праздник Яблочного спаса может задержаться облачность, однако вряд ли в столице пройдет дождь. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+24 °С.

Кроме этого, Диденко спрогнозировала, что в ночь на 22 августа в Киеве возможен небольшой дождь, днем осадков не ожидается, +24 °С, вечером +18...+20 °С.

23—24 августа в столице будет солнечно, +24...+26 °С, вечером +18...+20 °С.

Как отметили в Укргидрометцентре, с запада на территорию Украины уже начнет влиять антициклон Fridoline, поэтому в западной части страны и Житомирской области завтра, 19 августа, уже будет сухо, температура ночью +7...+12 °С, днем +20...+25 °С.