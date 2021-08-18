Это незаконно и неприемлемо. ЕС осудил приговор российского суда четырем крымским татарам

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Крымская солидарность / Facebook

Европейский Союз осудил приговор Южного окружного военного суда о тюремном заключении четырех крымских татар. В ЕС назвали такие действия незаконными и неприемлемыми.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«ЕС считает вынесение приговора четырем крымским татарам военным судом России незаконным и неприемлемым. Мы призываем Россию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств в соответствии с международным правом в незаконно аннексированном Крыму», — написал он.

Напомним, 16 августа в России в городе Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор четырем крымским татарам, которых обвиняли по делу Алуштинской группы «Хизб ут-Тахрир». Они получили сроки от 12 до 18 лет.