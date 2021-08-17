IKEA в Швеции начинает продавать «зеленую» электроэнергию
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Pixabay / mastrminda
Крупнейший мебельный бренд мира IKEA в сентябре начнет продавать шведским потребителям электроэнергию из возобновляемых источников, выработанных на солнечных и ветряных электростанциях.
Об этом сообщает Reuters.
Компания-владелец большинства магазинов IKEA Ingka group будет перепродавать домохозяйствам электроэнергию, купленную на скандинавской энергетической бирже Nord Pool. Для IKEA покупать энергию будет материнская компания Svea Solar, производящая солнечные панели для IKEA.
За энергию потребители будут платить фиксированную ежемесячную сумму и плавающую ставку. При этом они смогут отслеживать через приложение свое использование электроэнергии и перепродавать ее излишки.
В Ingka заявили, что будут продавать электричество, которое выработали станциях возрастом до 5 лет. Это должно стимулировать строительство большего количества «зеленых» электростанций. Ранее компания заявляла, что инвестирует 4 млрд евро, часть которых уйдет на строительство солнечных и ветряных электростанций.
- 1 февраля 2021 года шведский ритейлер IKEA открыл первый магазин в Украине — компания пыталась выйти на рынок 15 лет (это рекорд). Второй офлайн-магазин в Киеве IKEA планирует открыть осенью 2021 года. До этого в Украине функционировал онлайн-магазин компании.