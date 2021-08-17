В Великобритании одобрили вакцину Moderna для подростков от 12 до 17 лет
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- Костя Андрейковец
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SOPA Images / Contributor
Британский регулятор одобрил использование вакцины против коронавируса Spikevax от компании Moderna для подростков в возрасте 12—17 лет.
Об этом сообщает Reuters.
«Я рада подтвердить, что вакцина COVID-19, произведенная Moderna, теперь разрешена для детей в возрасте от 12 до 17 лет», — заявила исполнительный директор Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Джун Рейн.
Во время испытаний вакцины не выявили новых побочных эффектов. Spikevax признали безопасной и эффективной для этой возрастной группы.
В Британии уже разрешено прививать подростков вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.
- В конце июня во Всемирной организации здравоохранения впервые официально рекомендовали начать вакцинировать подростков от коронавируса, но отметили, что они не входят в группу риска.
- Moderna еще в конце мая заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков.