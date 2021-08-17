Mastercard прекратит выпускать карты с магнитной полосой

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Håkan Dahlström / Unsplash

Международная компания Mastercard с 2024 года не будет выпускать в Европе свои дебетовые и кредитные карты с магнитной полосой. В США это начнется с 2027 года.

Об этом сообщает BBC.

Планируется, что к 2033 году не будет ни одной карты Mastercard с магнитной полоской. Mastercard заявляет, что чип и-пин-код и новые биометрические карты, которые используют отпечатки пальцев, обеспечивают большую безопасность.

Фирма утверждает, что является первой платежной сетью, которая постепенно отказалась от этой технологии. Вместо этого компания планирует постепенный переход к использованию более безопасной системы бесконтактной оплаты PayPass.

Количество бесконтактных платежей, которые можно осуществлять с помощью карты или смартфона, увеличилось более чем на миллиард в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас продолжаются эксперименты с биометрическими платежными системами — от систем с распознаванием лиц до сканеров ладонь.

Магнитная лента возникла в 1960-х годах как проект американской электронной корпорации IBM по созданию удостоверений личности для сотрудников ЦРУ. У Форреста Парри, одного из инженеров проекта, была идея наклеить информацию, закодированную на полоске магнитной ленты, на пластиковую карту. Он изо всех сил пытался соединить их, однако под действием клея полоса деформировалась, и прочитать информацию было невозможно. Вечером инженер вернулся домой и поделился неудачами с женой. Она как раз гладила одежду и предложила мужу вплавить полосу в пластик с помощью утюга. Инженер провел испытания — метод оказался удачным.