Хищения в Государственной продовольственно-зерновой корпорации: руководителя отправили под домашний арест
- Автор:
- Олег Панфилович
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Magnus Andersson / Flickr
Руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Андрея Власенко, которого подозревают в хищении 71 миллионов гривен, отправили под ночной домашний арест с обязанностью носить электронный браслет.
Об этом пишет «Слідство.Інфо».
Решение 16 августа принял Печерский районный суд Киева. Прокуратура просила взять Власенко под стражу с возможностью залога в размере 71 млн гривен. Адвокаты Власенко возражали против ходатайства прокурора и просили применить к их подзащитному наиболее мягкую меру пресечения — личное обязательство.
В итоге судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова, выслушав доводы обеих сторон, решила отправить Власенко под ночной домашний арест с обязанностью носить электронный браслет.
- 13 августа полиция задержала руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации в аэропорту «Киев». Он вместе с сообщником пытался сбежать из Украины.
- Руководство Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины разоблачили в масштабных злоупотреблениях на сотни миллионов гривен. Как выяснили правоохранители, чиновники корпорации через фиктивные предприятия закупали зерновые за кредитные средства, полученные под государственные гарантии. После чего экспортировали товар подконтрольным компаниям-нерезидентам, занижая стоимость и без предоплаты товара. По данным полиции, сумма ущерба составляет более 57 млн долларов.