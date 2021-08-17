Хищения в Государственной продовольственно-зерновой корпорации: руководителя отправили под домашний арест

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Magnus Andersson / Flickr

Руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Андрея Власенко, которого подозревают в хищении 71 миллионов гривен, отправили под ночной домашний арест с обязанностью носить электронный браслет.

Об этом пишет «Слідство.Інфо».

Решение 16 августа принял Печерский районный суд Киева. Прокуратура просила взять Власенко под стражу с возможностью залога в размере 71 млн гривен. Адвокаты Власенко возражали против ходатайства прокурора и просили применить к их подзащитному наиболее мягкую меру пресечения — личное обязательство.

В итоге судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова, выслушав доводы обеих сторон, решила отправить Власенко под ночной домашний арест с обязанностью носить электронный браслет.