В Уганде отменили закон о борьбе с порнографией. Он запрещал мини-юбки

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Конституционный суд Уганды отменил противоречивый закон о борьбе с порнографией после исков женских правозащитных групп. Закон запрещал не только носить одежду, которая открывала интимные части тела (грудь, бедра и ягодицы), а также поведение, фото, видео, клипы и фильмы, которые вызывают «сексуальное возбуждение».

Об этом сообщает BBC.

Закон приняли в 2014 году. Тогда правительство заявляло, что таким образом хочет защитить женщин и детей. Однако его критики заявляли, что законом злоупотребляли, что привело к нападениям на женщин, которые носили мини-юбки.

Коллегия Конституционного суда из пяти судей единогласно постановила, что разделы закона, определяющие порнографические преступления (включая запрет на «неприличную» одежду), являются неконституционными. В суде отметили, что исключение некоторых запретов из этого закона не навредит обществу.

Кроме мини-юбок, к категории порнографических могли отнести тексты песен и музыкальные видеоклипы, а исполнителям грозил арест и тюрьма. В 2015 году певица Джемима Кансииме (ее псевдоним Panadol wa Basajja переводится как «лекарство для мужчин»), стала первой обвиняемой по этому закону. Ей грозило до 10 лет тюрьмы за песню, в которой эвфемистически упоминалось мужское сексуальное мастерство. Сейчас рассмотрение этого дела приостановили — ждали решения Конституционного суда. Кроме этого, в 2018 году за обнаженные фото, попавшие в сеть, арестовали модель.

Несколько женских правозащитных организаций и юристы-правозащитники призвали правительство пересмотреть закон, а потом подали петицию в Конституционный суд. Организация Uganda Womenʼs Network заявляла, что законодательство противоречит Конституции страны, которая гарантирует равные права для обоих полов.