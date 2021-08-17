Аэропорт Кабула с перебоями принимает эвакуационные рейсы. Талибы начали вытеснять беженцев

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Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая начал с перебоями принимать эвакуационные рейсы, но коммерческим самолетам заход на посадку пока запрещен — на аэродроме до сих пор находятся люди и ситуация остается неконтролируемой.

Об этом сообщают CNN, Al Jazeera и Sky News Arabia.

Военнослужащие США контролируют военную часть аэропорта, которую вчера, 16 августа, оградили слоем колючей проволоки после штурма аэродрома беженцами.

Силы безопасности гражданской части аэропорта с зачисткой взлетно-посадочной полосы от людей не справляются. Из-за этого эвакуационные рейсы задерживаются на многие часы.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что из-за хаоса и беспорядков за последние 24 часа США вывезли из Кабула от 700 до 800 человек, из которых примерно 150 американцев.

Великобритания в течении следующих 24 часов планирует эвакуировать 350 британских и афганских граждан.

Немецкие военные смогли эвакуировать только семь человек, из-за чего попали под жесткую критику у себя на родине. Представитель немецкой армии сказал, что когда первый немецкий рейс приземлился, то готовых к посадке людей почти не было. Также самолету ограничили время на загрузку.

Талибы тем временем пытаются контролировать толпы беженцев у ворот аэропорта и на подъездных путях. Всех, кто хочет пройти через главные ворота аэропорта, проверяют. В некоторых случаях для разгона людей талибы открывали предупредительный огонь в воздух — выстрелы слышны до сих пор. При этом представитель службы безопасности аэропорта рассказал журналистам, что ситуация частично стабилизировалась. Для гражданских рейсов воздушные ворота Кабула планируют открыть в субботу, 21 августа.