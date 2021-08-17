Новости

Зеленский подписал указ о проведении конкурса на должность судьи Конституционного суда

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.

Об этом Офис президента сообщил во вторник, 17 августа.

Конкурсная комиссия должна разместить на сайте президента объявление о проведении конкурса. Сама комиссия состоит из семи членов. У Зеленского заверили, что трое из них являются известными и уважаемыми международными экспертами, а еще четверо — ведущими национальными юристами Украины с признанным авторитетом.

В состав конкурсной комиссии вошли:

Согласно закону о Конституционном суде, президент может назначить в КС по своей квоте шесть человек. Напомним, что 27 марта Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».