Зеленский подписал указ о проведении конкурса на должность судьи Конституционного суда
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.
Об этом Офис президента сообщил во вторник, 17 августа.
Конкурсная комиссия должна разместить на сайте президента объявление о проведении конкурса. Сама комиссия состоит из семи членов. У Зеленского заверили, что трое из них являются известными и уважаемыми международными экспертами, а еще четверо — ведущими национальными юристами Украины с признанным авторитетом.
В состав конкурсной комиссии вошли:
- Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 — совещательного органа ЕС по вопросам отбора судей в высшие судебные институты Союза;
- Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Нацакадемии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
- Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права;
- Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;
- Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.
Согласно закону о Конституционном суде, президент может назначить в КС по своей квоте шесть человек. Напомним, что 27 марта Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.