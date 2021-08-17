Зеленский подписал указ о проведении конкурса на должность судьи Конституционного суда

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.

Об этом Офис президента сообщил во вторник, 17 августа.

Конкурсная комиссия должна разместить на сайте президента объявление о проведении конкурса. Сама комиссия состоит из семи членов. У Зеленского заверили, что трое из них являются известными и уважаемыми международными экспертами, а еще четверо — ведущими национальными юристами Украины с признанным авторитетом.

В состав конкурсной комиссии вошли:

Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 — совещательного органа ЕС по вопросам отбора судей в высшие судебные институты Союза;

Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Нацакадемии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;

Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права;

Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;

Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.

Согласно закону о Конституционном суде, президент может назначить в КС по своей квоте шесть человек. Напомним, что 27 марта Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».