В Ивано-Франковской области на свадьбе массово отравились гости
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
В селе Поляница Ивано-Франковской области произошло массовое отравление гостей на свадьбе. Одиннадцать человек, среди которых трое детей, попали в больницу.
Об этом сообщает ГСЧС.
Так, 16 августа спасателям поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализировали 11 человек.
11 августа они праздновали свадьбу в селе Поляница Надворнянского района.
«Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер», — сообщили в ГСЧС
- Ранее в гостинице Bugaz Sea View в Одесской области произошло массовое отравление детей. Девять человек в возрасте до 15 лет госпитализировали с подозрением на острую кишечную инфекцию.
- До этого из гостиницы «Тайна Карпат» в селе Яблуница на Прикарпатье из-за резкого ухудшения состояния здоровья госпитализировали 16 детей и одного взрослого. Впоследствии в больницу положили еще одного взрослого.