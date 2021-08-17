На Донбассе погиб украинский военный
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- София Телишевская
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Sasha Maksymenko / Flickr
За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный погиб.
Об этом говорится в утренней сводке ООС.
Так у Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В районе Водяного, что на Приазовье, в направлении Новомихайловки и вблизи Причепиловки боевики обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
По состоянию на 7:00 утра 17 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь.
- Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отбрасывает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- С 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющее прекращении огня», которая формально действует и дальше, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.
- По данным украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, за год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировали 1 995 обстрелов, погибли 45 военных, 163 — ранены.