На Донбассе погиб украинский военный

Новости

Sasha Maksymenko / Flickr

За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный погиб.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

Так у Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, в направлении Новомихайловки и вблизи Причепиловки боевики обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7:00 утра 17 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь.