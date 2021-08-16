Зеленский утвердил новую награду — «Национальная легенда Украины». Как она будет выглядеть?
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский утвердил положение о новой государственной награде «Национальная легенда Украины».
Об этом сообщает Офис главы государства.
Глава государства также утвердил рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней. Награду могут получить граждане Украины и иностранцы, а также лица без гражданства. Ее будут вручать за:
- личные заслуги в становлении независимой Украины,
- личные заслуги в укреплении ее государственности, защите отечества и служении украинскому народу;
- весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.
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