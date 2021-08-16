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Зеленский утвердил новую награду — «Национальная легенда Украины». Как она будет выглядеть?

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о новой государственной награде «Национальная легенда Украины».

Об этом сообщает Офис главы государства.

Глава государства также утвердил рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней. Награду могут получить граждане Украины и иностранцы, а также лица без гражданства. Ее будут вручать за:

Пресс-служба Офиса президента Украины