Компания Безоса подала в суд на NASA из-за контракта на строительство лунного модуля, который достался SpaceX
- Автор:
- Олег Панфилович
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NVIDIA Corporation, National Museum of American History / Flickr
Компания Blue Origin Джеффа Безоса подала иск против Национального космического агентства (NASA), которое предоставило контракт на создание лунного модуля компании SpaceX Илона Маска.
Об этом сообщает CNN.
В своем иске Blue Origin протестует против решения агентства NASA. Сама компания также просила не разглашать детали иска, поскольку в противном случае могут быть обнародованы «закрытая информация, коммерческие тайны и конфиденциальные финансовые данные». Это, по мнению Blue Origin, нанесет серьезный удар по конкуренции.
Blue Origin также заявила, что иск — это «попытка исправить ошибки, допущенные NASA». Компания подчеркнула свою «твердую веру» в то, что вопросы, о которых говорится в иске, должны быть решены, чтобы «восстановить справедливость, создать конкуренцию и обеспечить безопасное возвращение Америки на Луну».
- 30 июля NASA выбрало SpaceX для выполнения контракта стоимостью $2,89 миллиарда в середине апреля. В рамках программы «Артемида» (Artemis) агентство планирует отправить на Луну двух американских астронавтов, которые проведут там около недели. SpaceX должна будет разработать посадочный модуль, который доставит их на поверхность спутника и обратно.
- Перед этим Безос предложил NASA покрыть его расходы на $2 миллиарда в обмен на контракт, который даст компании Безоса Blue Origin возможность построить модуль для высадки на Луне.