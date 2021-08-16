Компания Безоса подала в суд на NASA из-за контракта на строительство лунного модуля, который достался SpaceX

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NVIDIA Corporation, National Museum of American History / Flickr

Компания Blue Origin Джеффа Безоса подала иск против Национального космического агентства (NASA), которое предоставило контракт на создание лунного модуля компании SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает CNN.

В своем иске Blue Origin протестует против решения агентства NASA. Сама компания также просила не разглашать детали иска, поскольку в противном случае могут быть обнародованы «закрытая информация, коммерческие тайны и конфиденциальные финансовые данные». Это, по мнению Blue Origin, нанесет серьезный удар по конкуренции.

Blue Origin также заявила, что иск — это «попытка исправить ошибки, допущенные NASA». Компания подчеркнула свою «твердую веру» в то, что вопросы, о которых говорится в иске, должны быть решены, чтобы «восстановить справедливость, создать конкуренцию и обеспечить безопасное возвращение Америки на Луну».