Болят глаза и голова. Пользователи Twitter жалуются на новый дизайн соцсети
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Videvo
Социальная Twitter внесет изменения в свой новый дизайн после того, как пользователи стали жаловаться на головную боль и дискомфорт.
Об этом сообщает BBC.
Редизайн провели на прошлой неделе, он включает в основном высококонтрастные цвета и специально разработанный шрифт Chirp. В соцсети утверждали, что новый вид микроблогов «поначалу может показаться странным», но это должно улучшить восприятие контента и убрать «визуальный беспорядок».
Однако многие пользователи сочли его запутанным, трудным для чтения и слишком ярким. «Невозможно читать, если у человека проблемы со зрением и/или нарушение восприятия», — жалуется один из пользователей.
Несколько дней спустя отдел Twitter по специальным возможностям сообщил, что вносит изменения в контраст всех кнопок, чтобы облегчить их восприятие. А на следующий день отдел сообщил, что выявил проблемы со шрифтом Chirp для пользователей Windows и работает над исправлением.
Теперь пользователи призывают соцсеть использовать шрифт Helvetica или любой другой системный шрифт, используемый пользователем по умолчанию. Twitter не первый раз сталкивается с протестами против нового дизайна — подобное случалось в 2014 и 2017 годах.
- Ранее сообщалось, что Twitter разрабатывает инструменты, которые позволяют пользователям удалять упоминания о себе из социальной сети, чтобы избежать травли пользователей.
- Позже основатель Twitter Джек Дорси заявил, что соцсеть будет поддерживать биткоин. Криптовалюту интегрируют в существующие продукты и услуги, такие как платная подписка и поддержка авторов донатами.