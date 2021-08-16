В Одессе в детском лагере вспышка коронавируса — заболели 42 ребенка и два работника

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В Одессе в детском центре «Молодая гвардия» (микрорайон Лузановка) вспышка коронавируса — заболели 42 ребенка и два воспитателя.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

Всех больных отправили на карантин или изолировали. У всех детей и воспитателей взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. «Мы ждем результатов тестирования», — заявили в департаменте.

Издание отмечает, что лагерь начал принимать детей 16 марта, до того, как регион перешел в «красную зону». В конце марта в лагере было восемь подтвержденных случаев заболевания COVID-19, но он продолжал работать. Сейчас лагерь закрыт на карантин.

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