Главу Минздрава Шри-Ланки понизили в должности из-за одобрения «колдовства» против COVID-19

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Немеш Янош / УНИАН

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса снял с должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи за использование колдовства и «волшебных зелий» для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает France 24.

Ванняраччи в январе публично использовала полученное от колдуна «волшебное зелье», чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Однако после этого она не избежала COVID-19 и проходила лечение в реанимации одной из клиник.

Кроме того, стало известно, что министр вылила в реку горшок со «святой водой» после того, как ее убедили, что это поможет положить конец эпидемии COVID-19 в Шри-Ланке.

Министерство под руководством Ванняраччи подверглось интенсивной критике из-за недооценки случаев заражения коронавирусом.

Теперь Ванняраччи покинет пост министра здравоохранения, который по решению президента был передан Кехелии Рамбуквелле, занимавшему пост министра средств массовой информации.

Впрочем чиновница останется в составе правительства и возглавила менее важное в условиях пандемии Министерство транспорта.