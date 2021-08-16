Генерал Назаров стал советником главнокомандующего ВСУ. В мае его оправдали по делу о сбитом под Луганском Ил-76
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Громадське
Генерал-майор Виктор Назаров, который был осужден по делу об уничтожении военного самолета Ил-76 над Луганском в 2014 году, а затем оправдан, назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
Как сообщает «Военный курьер Украины», Назарова назначили советником Залужного по политическим вопросам.
Указано, что Назаров в 2014 году был начальником оперативного штаба Антитеррористической операции, в 2013—2019 годах занимал должность начальника Генерального штаба ВСУ — главнокомандующего Вооруженных сил и начальника Главного оперативного управления, а в 2019 году он уволился по окончанию срока контракта.
- Назаров был обвиняемым по делу самолета Ил-76, который 14 июня 2014 года на территории Луганской области сбили боевики «ЛНР». На борту самолета находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Все они погибли.
- 27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал Назарова виновным в служебной халатности, приведшей к гибели летчиков и десантников, и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Но он сразу подал апелляцию. 21 мая 2021 года Верховный суд оправдал генерала.