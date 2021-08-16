Генерал Назаров стал советником главнокомандующего ВСУ. В мае его оправдали по делу о сбитом под Луганском Ил-76

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Генерал-майор Виктор Назаров, который был осужден по делу об уничтожении военного самолета Ил-76 над Луганском в 2014 году, а затем оправдан, назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Как сообщает «Военный курьер Украины», Назарова назначили советником Залужного по политическим вопросам.

Указано, что Назаров в 2014 году был начальником оперативного штаба Антитеррористической операции, в 2013—2019 годах занимал должность начальника Генерального штаба ВСУ — главнокомандующего Вооруженных сил и начальника Главного оперативного управления, а в 2019 году он уволился по окончанию срока контракта.