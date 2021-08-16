Канада разрешила импорт щенков из Украины. Его запрещали год назад после гибели 38 собак на борту МАУ

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Richard Burlton / Unsplash

Канада позволила импорт из Украины щенков в возрасте до 8 месяцев и ввела новые требования, которые касаются документов и прививок от бешенства.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила Государственная служба Украины по вопросам защиты потребителей.

Одно из требований — официальный ветеринарный врач страны происхождения собаки должен подтвердить, что та родилась в питомнике, который соответствует определенным критериям относительно здоровья животных. Поэтому щенки должны иметь сертификат от официального ветеринара страны, им же подписанный.

Кроме этого, все собаки до 8 месяцев, которых везут в Канаду на перепродажу или для передачи владельцу, должны быть вакцинированы против бешенства по крайней мере за 28 дней до ввоза. Минимальный возраст на момент экспорта в Канаду должен составлять 16 недель.

Напомним, что в июне 2020 года на борту авиакомпании «Международные авиалинии Украины» погибли 38 щенков. Из-за гибели животных полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье 299 УК — жестокое обращение с животными. А МАУ начала служебное расследование и отстранила от работы директора по грузовым перевозкам. В связи с этим инцидентом Канада запретила импортировать из Украины щенков до 8 месяцев.