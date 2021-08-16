В Нигерии в мусульманском штате запретили манекены с головами

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В Нигерии в штате Кано, где большинство населения составляют мусульмане, исламская полиция приказала магазинам использовать только манекены без головы для рекламы одежды.

Об этом сообщает BBC.

«Ислам осуждает идолопоклонство. С головой манекен выглядит как человек», — сказал BBC Харуна Ибн-Сина, командир шариатской полиции.

Он также хочет, чтобы манекены без головы всегда были прикрыты, так как демонстрация «формы груди, формы ягодиц противоречит принципам шариата [исламского права]».

Торговцы из части штата, где преобладают христиане, уже выразили недовольство новым порядком в отношении манекенов. Владелец магазина сказал, что демонстрация одежды на манекене без головы снизит их привлекательность для прохожих и повлияет на его бизнес.

На прошлой неделе командир шариатской полиции Ибн-Сина раскритиковал фотографии со свадьбы сына президента Мухаммаду Бухари. Он сказал, что невесте «не удалось подать хороший пример другим мусульманам», поскольку на фотографиях было видно ее обнаженные плечи. В 2020 году члены шариатской полиции отчитали молодежь за ношение брюк с низкой посадкой и запретили использование термина «черная пятница» относительно распродаж, заявив, что пятница является священным днем ​​в исламе.

Кано — один из 12 штатов с мусульманским большинством, где официально признаны законы шариата. Правовая система должна применяться только к мусульманам, но на самом деле немусульмане штата оказываются под давлением и от них требуют также соблюдать постановления шариатской полиции.