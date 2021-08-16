Госсекретарь США Блинкен ответил на письмо крымчанина Бессарабова, которого Россия отправила в колонию

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УНИАН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил на письмо пленника Кремля, украинца и севастопольского журналиста Алексея Бессарабова, который сейчас находится в российской колонии. С разрешения родных Бессарабова «Радио Свобода» публикует отдельные отрывки из этого письма.

Бессарабов написал письмо в мае, накануне визита госсекретаря в Украину. Блинкен в ответ заверил его и других украинцев — политических пленников Кремля, что «Соединенные Штаты Америки не забыли о вас и еще о десятках ваших несправедливо осужденных сограждан».

«Политически мотивированные преследования жителей Крыма за их политическую позицию, этническое происхождение или религиозные взгляды являются абсолютно неприемлемыми», — говорится в письме.

Алексей Бессарабов TASS \ TASS via Getty Images

Блинкен отметил: «Знайте, что Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию освободить всех украинских политзаключенных, которых она незаконно удерживает, чтобы Вы и другие политзаключенные снова вернулись на свободу, воссоединились со своими близкими и жили в суверенной демократической Украине».