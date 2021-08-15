Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский заслушает доклад руководителей правоохранительных органов
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- Костя Андрейковец
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Президент Владимир Зеленский заявил, что будет контролировать ход расследования смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова и уже в этот понедельник, 16 августа, заслушает доклад руководителей правоохранительных органов.
Об этом говорится в заявлении Зеленского, опубликованном в Facebook.
«Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского главы Кривого Рога [...]. Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Держу это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом», — сказано в заявлении.
- Вечером 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное на веранде собственного дома. Возле тела лежало оружие. В его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что он был убит. Полиция расследует умышленное убийство.