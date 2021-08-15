Мэр Кривого Рога от ОПзЖ Павлов найден мертвым. Полиция расследует убийство
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное (Днепропетровская область).
Об этом сообщил депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович. Факт смерти мэра от огнестрельного ранения «Бабелю» подтвердили в управлении полиции.
Тело Павлова с ранениями нашли в его собственном загородном доме на крыльце веранды. В полиции заявили, что рядом с телом обнаружили ружье, но на фотографиях с места событий, которые публикуют в Telegram-каналах, возле Павлова лежит автомат.
Сейчас на месте работает полиция. Было ли это убийство или самоубийство, пока неизвестно. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК).
- Павлов стал мэром в декабре 2020 года. На выборы он шел от партии ОПзЖ, а до этого дважды избирался в парламент по округу в Кривом Роге — в 2012 году от Партии регионов, в 2014 году как самовыдвиженец. В 2019 году Павлов баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.