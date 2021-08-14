В Израиле скончался последний из известных участников восстания в Варшавском гетто

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В Израиле в возрасте 97 лет скончался Леон Копельман — возможно, последний из известных участников восстания в Варшавском гетто. Об этом сообщает The Times of Israel.

Копельман умер в пятницу, 13 августа. Он родился в Польше в 1924 году в состоятельной семье. Когда нацисты захватили страну и сформировали Варшавское гетто, его семья была вынуждена переселиться в крошечный дом, в 1940 году он оказался в гетто. 16-летнего Леона нацисты направили на принудительные работы. Двумя годами позже, в 1942 году, вернувшись в гетто с работы, он не застал в доме маму: она попала под «акцию» — ее отправили в концлагерь Треблинку.

Во время пребывания в гетто Леон присоединился к движению еврейского сопротивления (Еврейской боевой организации), которая оказывала вооруженное сопротивление нацистам. Он и его соратники начали убивать немецких солдат в гетто.

Восстание в Варшавском гетто — это самый известный случай сопротивления евреев нацистам. Оно стало монументальным символом в еврейских и израильских преданиях. В отличие от остального мира, который отмечает День памяти жертв Холокоста 27 января (в день освобождения лагеря Аушвиц), Израиль делает это в соответствии с датой восстания — в апреле.

Копельмана отправили в Треблинку, однако он соврал, что у него есть опыт работы механиком, поэтому его послали работать механиком в варшавский гараж. Позже он оказался в тюрьме, а в сентябре 1944 года его освободили польские бойцы сопротивления, и он присоединился к ним, чтобы бороться с фашистами. Позже его опять поймали, но он смог бежать и оставался на свободе до конца войны.

Копельман использовал вымышленные личности, чтобы добраться до Италии и сесть на нелегальный корабль в Израиль. Там он встретился со своими сестрой и отцом, которым удалось пережить войну. Он присоединился к Силам обороны Израиля и участвовал в Войне за независимость в 1948 году.

Вскоре после этого он встретил свою жену Хаву, они прожили в браке почти 70 лет. Копельман сказал, что большая семья, которую он создал за годы после войны, была его самой большой победой. Хава умерла в 2021 году. У пары осталось трое детей, девять внуков и трое правнуков.