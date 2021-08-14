В июле на границе США и Мексики задержали рекордное за 2021 год количество мигрантов

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В июле 2021 года на границе США и Мексики впервые за 2021 год задержали более 200 тысяч мигрантов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Службу таможенного и пограничного контроля США.

Всего задержали 212 672 мигранта, в том числе 19 тысяч несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Цифра за июль является самым высоким месячным показателем с апреля 2000 года. В июне же задержали 188 тысяч мигрантов, в мае — 180 тысяч.

Данные Службы пограничного контроля показывают, что 27% мигрантов, задержанных в июле, по меньшей мере один раз уже попадались на границе. Остальные зарегистрированы как «уникальные».

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас охарактеризовал ситуацию как «одну из самых сложных проблем», с которой сталкивается страна. В начале августа администрация Байдена объявила, что на неопределенный срок продолжит политику Трампа, которая из-за коронавируса позволяет США быстро высылать мигрантов без документов.

За последние годы десятки тысяч людей из центральноамериканских стран пытались въехать в США. Причины, по которым мигранты отправляются в опасное путешествие, разные: семья, лучшие возможности или шанс избежать насилия и коррупции.