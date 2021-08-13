В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, еще один — госпитализирован
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- Екатерина Кадакова
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Одесской области в селе Заря в ДТП погибли трое правоохранителей.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.
По предварительным данным, сотрудники Управления уголовного розыска Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату съехали на служебном автомобиле в кювет.
«Они съехали в кювет, столкнулись с бетонной опорой, в результате чего транспортное средство перевернулось на правый бок», — заявил глава Нацполиции области Олег Бех.
В результате аварии 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов погибли на месте. Еще один работник полиции был госпитализирован с травмами. По словам Беха, он находится в тяжелом состоянии.
Как отмечается, правоохранители направлялись из Измаила, где были в командировке, в Одессу.
Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по части 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности движения, повлекшее гибель нескольких лиц).
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