В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, еще один — госпитализирован

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Одесской области в селе Заря в ДТП погибли трое правоохранителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

По предварительным данным, сотрудники Управления уголовного розыска Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату съехали на служебном автомобиле в кювет.

«Они съехали в кювет, столкнулись с бетонной опорой, в результате чего транспортное средство перевернулось на правый бок», — заявил глава Нацполиции области Олег Бех.

В результате аварии 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов погибли на месте. Еще один работник полиции был госпитализирован с травмами. По словам Беха, он находится в тяжелом состоянии.

Как отмечается, правоохранители направлялись из Измаила, где были в командировке, в Одессу.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по части 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности движения, повлекшее гибель нескольких лиц).