Зеленский утвердил решение СНБО о водных ресурсах Украины. Что это значит

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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по водным ресурсам Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года «О состоянии водных ресурсов Украины», — говорится в документе.

Согласно решению, правительство Украины должно создать межведомственный координационный совет по вопросам водных ресурсов Украины с участием представителей Офиса президента, аппарата СНБО, центральных и местных органов исполнительной власти.

Министерство иностранных дел, Минфин вместе с Киевской городской госадминистрацией с участием «Киевводоканала» должны ускорить заключение договора с Японским агентством международного сотрудничества по проекту реконструкции Бортнической станции аэрации.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с Госагентством водных ресурсов Украины должны усовершенствовать государственный учет водопользования и контроля за состоянием водных объектов.

Кроме этого, запланировано принятие закона «Об общенациональной целевой социальной программе «Питьевая вода Украины» на 2022—2026 годы.

Также в Украине в течение шести месяцев должны провести инвентаризацию объектов водного хозяйства и создать электронную карту водных ресурсов.

Среди прочего в ближайшие полгода Зеленский поручил утвердить региональные и местные программы развития водного хозяйства, в частности, меры по экологическому оздоровлению рек, установке станций доочистки питьевой воды на системах централизованного водоснабжения и прочее.