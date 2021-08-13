Дания отменяет требование носить защитные маски в транспорте

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Mika Baumeister / Unsplash

Дания с 14 августа отменяет требование носить защитные маски в автобусах, метро и поездах.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта страны.

«Сейчас большая часть населения вакцинирована, и мы возвращаемся к более привычной повседневной жизни. Это также означает, что мы можем распрощаться с масками в автобусах, поездах и метро», — заявил министр транспорта Бенни Энгельбрехт.

В то же время в министерстве отметили, что остается актуальным требование носить маски в аэропортах и самолетах, поскольку авиация руководствуется международными правилами.

Кроме этого, в Дании отменили запрет на въезд пассажиров из «красных» стран и регионов без отрицательного результата теста на коронавирус.

Запрет отменяется в субботу, 14 августа, в 16.00.

В министерстве отметили, что требование могут возобновить, если появятся страны, классифицированные как «красные».