СБУ провела обыски у чиновницы Госгеокадастра и сообщила ей о подозрении в хищении земель

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СБУ сообщила о подозрении уже второй топ-чиновнице Госгеокадастра, которая причастна к масштабному хищению земель.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

На момент совершения преступления она занимала должность и. о. начальника главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.

Вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей она подписала ряд приказов, которыми незаконно передала в частную собственность большие земельные участки. Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности других причастных.

Напомним, весной сотрудники СБУ провели обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра, во время которых нашли вещественные доказательства незаконной приватизации более 2,5 тысячи земельных участков.