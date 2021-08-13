Московского корреспондента BBC вышлют из России. В МИД это назвали ответом Британии

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Roberto Ricciuti / Contributor

Министерство иностранных дел России не продлило рабочую визу московскому корреспонденту британской телерадиовещательной корпорации ВВС Саре Рейнсфорд и предписало ей покинуть РФ до 31 августа.

Об этом сообщает Bloomberg.

В МИД заявили, что это ответ на дискриминацию российских СМИ властями Великобритании и отказ выдавать визы российским журналистам. Ведомство не уточнило, о ком конкретно идет речь.

Сара Рейнсфорд работает в Москве почти 20 лет назад. Она была одним из первых иностранных журналистов, кто в 2004 году освещал захват заложников в школе Беслана с места событий.

Рейнсфорд и ВВС пока не прокомментировали заявление МИД РФ.

Bloomberg отмечает, что в последний раз Россия высылала британского журналиста 10 лет назад — в 2011 году выдворили корреспондента The Guardian Люка Хардинга. В 2014 году въезд в Россию запретили американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а в 2015 году из Москвы выслали корреспондента польской Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.