Московского корреспондента BBC вышлют из России. В МИД это назвали ответом Британии
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Roberto Ricciuti / Contributor
Министерство иностранных дел России не продлило рабочую визу московскому корреспонденту британской телерадиовещательной корпорации ВВС Саре Рейнсфорд и предписало ей покинуть РФ до 31 августа.
Об этом сообщает Bloomberg.
В МИД заявили, что это ответ на дискриминацию российских СМИ властями Великобритании и отказ выдавать визы российским журналистам. Ведомство не уточнило, о ком конкретно идет речь.
Сара Рейнсфорд работает в Москве почти 20 лет назад. Она была одним из первых иностранных журналистов, кто в 2004 году освещал захват заложников в школе Беслана с места событий.
Рейнсфорд и ВВС пока не прокомментировали заявление МИД РФ.
Bloomberg отмечает, что в последний раз Россия высылала британского журналиста 10 лет назад — в 2011 году выдворили корреспондента The Guardian Люка Хардинга. В 2014 году въезд в Россию запретили американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а в 2015 году из Москвы выслали корреспондента польской Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.
- 9 августа Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске. Она задала ему вопрос о новых введенных британских санкциях. «Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании! Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», — ответил ей Лукашенко.