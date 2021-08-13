Омбудсмен Денисова: Во Львовской области 18 врачей объявили голодовку — им с апреля не выплачивают зарплату

Новости

Немеш Янош / УНИАН

Во Львовской области 18 медиков городской больницы Сосновского городского совета объявили голодовку, ведь им не выплачивают зарплату с апреля 2021 года.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Медики заявили, что долг перед ними составляет 3 миллиона гривен. Они требуют погасить задолженность по зарплате, включая «ковидные» доплаты, а также оздоровительныевы платы за текущий год. Также они требуют произвести перерасчет зарплат 2020 года и компенсировать задержку.

Читайте также: Зеленский подписал указ о повышении уровня зарплат медикам

Омбудсмен Денисова в связи с этим обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственную службу по вопросам труда, а своему представителю в западных областях поручила проконтролировать, как соблюдаются права медиков там.

Отметим, что это не первый раз, когда медики из Сосновки объявляют голодовку из-за проблем с зарплатами. Так, например, в феврале 2021 года 26 медиков «Больницы восстановительного лечения N3» в городе Сосновка начали голодать, требуя возобновить работу медучреждения, ведь из-за карантина больница не работала полноценно, а они получали две трети ставки.