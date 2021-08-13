Меркель перед визитом в Киев посетит Россию
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Florian Gaertner / Contributor / Getty
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель за два дня до визита в Киев посетит Россию. Ее визит назначен на 20 августа.
Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Меркель приедет в Москву. Там у нее запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. «Подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели», — сказал представитель правительства.
- 22 августа у Меркель запланирован визит в Киев для встречи Владимиром Зеленским. На ней будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска газопровода «Северный поток — 2», а также война в Донбассе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Берлине настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса после запуска «Северного потока — 2».
- На 24 августа запланирован первый саммит «Крымской платформы», участие в нем примут почти 40 стран. Будет ли на нем Меркель — пока неизвестно.