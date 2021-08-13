Меркель перед визитом в Киев посетит Россию

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Florian Gaertner / Contributor / Getty

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель за два дня до визита в Киев посетит Россию. Ее визит назначен на 20 августа.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Меркель приедет в Москву. Там у нее запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. «Подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели», — сказал представитель правительства.