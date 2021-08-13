Все лесные пожары в Греции взяты под контроль. Украинские спасатели продолжают работу
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- Костя Андрейковец
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Все лесные пожары в Греции, горящие более недели и вызвавшие самую серьезную экологическую катастрофу в стране за последние десятилетия, взяты под контроль.
Об этом сообщила пожарная служба Греции, передает AFP.
По состоянию на утро 13 августа спасатели продолжают тушить отдельные очаги в районе Аркадии на полуострове Пелопоннесе и на острове Эвия. Дождь и спад температуры помогли тушению, но бригады остаются начеку на случай возможных новых возгораний — на выходных ожидаются сильные ветры.
На месте также остаются бригады украинских спасателей и пожарных из Румынии, Молдовы, Польши, Словакии и Сербии. Украинский отряд работает вблизи населенных пунктов Элиника и Каматриадес.
- В Греции лесные пожары бушуют с 27 июля. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. В больницы попали десятки людей, а двое погибли. Эвакуировать пришлось тысячи людей.
- 6 августа Украина отправила в Грецию отряд пожарных.