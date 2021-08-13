Все лесные пожары в Греции взяты под контроль. Украинские спасатели продолжают работу

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Все лесные пожары в Греции, горящие более недели и вызвавшие самую серьезную экологическую катастрофу в стране за последние десятилетия, взяты под контроль.

Об этом сообщила пожарная служба Греции, передает AFP.

По состоянию на утро 13 августа спасатели продолжают тушить отдельные очаги в районе Аркадии на полуострове Пелопоннесе и на острове Эвия. Дождь и спад температуры помогли тушению, но бригады остаются начеку на случай возможных новых возгораний — на выходных ожидаются сильные ветры.

На месте также остаются бригады украинских спасателей и пожарных из Румынии, Молдовы, Польши, Словакии и Сербии. Украинский отряд работает вблизи населенных пунктов Элиника и Каматриадес.